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Financial Times: Жозеп Боррель допустил ограничение импорта произведенных из нефти РФ индийских нефтепродуктов

Financial Times: Жозеп Боррель допустил ограничение импорта произведенных из нефти РФ индийских нефтепродуктов

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что союз может ограничить импорт индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

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