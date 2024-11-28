В Донецке вынесли приговор наемнику ВСУ из Венесуэлы

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор украинскому наемнику из Венесуэлы — 30-летнего гражданина Боливарианской Республики признали виновным по статье 359 части третьей Уголовного кодекса РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).
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