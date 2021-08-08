Три золота, обидное серебро в волейболе и слезы в художественной гимнастике, «Зенит» убрал «Краснодар», «Спартак» проиграл «Нижнему» и другие новости

Лена МиськоСпортТри золота, обидное серебро в волейболе и слезы в художественной гимнастике, «Зенит» убрал «Краснодар», «Спартак» проиграл «Нижнему» и другие новостиДоброе утро! Сегодня последний день Олимпийских игр, а ещё именно сегодня сыграют «Динамо» и ЦСКА. Не день, а сказка.Вернуться к статье262НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRuslan ZakirovПлан с проведением матча в центре нашей столицы в честь 100-летия Спартака - это конечно же суперрешение. Правда, я боюсь, что с подбором таких исполнителей как Умяров, Игнатов, Рассказов, Зобнин, Ларссон, Соболев, Максименко ... соперника надо подыскивать очень качественно. Эти мастера могут и любителям проиграть.Алевтина ТрофимоваСпартаку надо матч не на Красной площади играть, а на Цветном бульвареRuslan ZakirovНееет. Наша клоунада смешнее клоунского искусства Юрия Никулина.Алевтина ТрофимоваПошлее, а не смешнееЛена Миськочто-то даже на глупые шутки нет настроенияАлевтина ТрофимоваНадоело все это, честно Нет уже свежести новой шутки Хочется чтоб заткнулись а команда заиграла - хоть в давление и эмоции Карреры, хоть в прессинг и реализацию Тедди, хоть в кружева РуяRuslan ZakirovА чего Фундукян возмущался по поводу комментаторов? Это все равно что возмущаться по поводу судейства. Играют чемпионат Газпрома, показывают на Газпром ТВ... Мне лично было не возмутительно, а смешно слышать про восхищение игрой Барриоса: игрок постоянно делает подкаты открытыми шипами двумя ногами, естественно, что люди убирают ноги, так как есть все шансы уехать со стадиона в больницу без какого-либо наказания для игрока Зенита. Смысл какой продолжать борьбу. Вон в Крыховяка Барриос пошел прямыми ногами, поляк спас свои ноги и Барриос выбил мяч, а потом уже по инерции стал поддевать игрока дальше, но судья это "не заметил". При этом это не игра на инерции, а отдельный эпизод, где Барриос пытается умышленно нанести травму Крыховяку. Поэтому поляк и возмущался. Но все-таки надо отдать должное Барриосу - он очень качественно исполняет задание тренера. Семак в дополнительное время орет что-то с бровки и показывает искать контакт. Барриос спиной вбегает в игрока Краснодара и тут же падает, как убитый наповал, валяется и съедает около минуты своей симуляцией.Лена МиськоО, понеслись версииЛена Миськоа папа римский не вмешался?Лена МиськоЗарема выпнула Попова, Попов сумел выставить себя заложником обстоятельств (хотя на деле просто обделался). Оба выиграли.... и только Спартак в задницеRuslan ZakirovЗабавные у нас люди. Ведь реальное есть такие, кто верит в такую шляпу. Кого-нибудь посолиднее что-ли нашли бы. А-то похоже на историю с трусами блогера и дверной ручкой Скрепаллей.Лена Миськоя таких не знаю... но... умельцев подогнать вопрос под ответ много вот версия: Вчера был юбилей у Александра Кузьмича Матицына, это первый вице-президент «Лукойла», а так же член совета директоров «Спартака». Наверное, на юбилеи, это всё было одной из основных тем для обсуждения. Допускаем, что ключевые решения могли быть приняты именно там, главный вопрос кем именно, кого благодарить.Алевтина ТрофимоваКошмар, какая клоунада. Просто не верится, что всё это наявуАлевтина ТрофимоваНа тюркских языках имя гражданской жены Федуна означает «алая заря». Как серьезно это обсуждают )Алевтина ТрофимоваВам не надоело эту херь обсуждать Вы бы еще дом-2 обсуждали )Лена МиськоДумаю ЛАФ на ближайшую домашку закроет стадик, сославшись на ковид.Лена МиськоЕго закрыли вроде бы... а это новый проект Аудитория намного шире... и глубина... и мощь трагедий... и комедий тожеЛена МиськоНам надо подобрать Федуну спутницу с именем, перевод которого будет "красно-белая заря". Скорпион по знаку зодиака, и чтобы в имени не было букв "з" "д" "а""п" "и"Лена МиськоАль, цель достигнута же Зарема в клубе... те, против кого канал открывался, уже НЕ в клубе Телега сделала свое дело.. .можно и закрыть Жаль, не хватило ума этот шаг на упреждение сделать Но это мы уже слишком много требуем)) Волна дерьма уляжется и останется... тот, кто останется))Лена МиськоЛегкоатлетку Магучих вызвали в Минобороны Украины из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене https://www.sports.ru/athletics/1100010433-ukrainskuyu-legkoatletku-maguchix-vyzvali-v-minoborony-ukrainy-iz-za-s.html?sl=1Лена МиськоДостойный ответ РогозинуАлевтина ТрофимоваЖдём молодую талантливую красивую и добрую спортсменку в сборной РоссииRuslan ZakirovГлушаков как всегда - в полном порядке. Как он выводил пацана один на один пасом метров на 50 - просто красотища. А у нас "Рома, только не бей!".Лена МиськоК разговору о том, мог ли Месси сыграть за Барсу сезон бесплатно. Не мог! Он и так согласился на минимально допустимые по закону условия.Лена Мисько«Тоттенхэм» согласовал трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеза. Значит скоро будут подробности перехода Гарри Кейна в «Манчестер Сити». «Интер», конечно, устроил распродажу.Лена Миськозначит ЛЧ возьмет ПСЖ... Сити постигнет проклятие Кейна)Комментировать
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