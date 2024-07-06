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Бэнк оф Чайна ввел ограничение на операции в юанях для российских банков

Об этом сообщил банк «Уралсиб» в письме клиентам. Оно вступит в силу с 12 июля. Второй китайский банк — партнер российской кредитной организации продолжит обслуживать платежи Банк «Уралсиб» с 12 июля приостановит переводы китайских юаней через российскую «дочку» Bank of China.

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