Бэнк оф Чайна ввел ограничение на операции в юанях для российских банков

Об этом сообщил банк «Уралсиб» в письме клиентам. Оно вступит в силу с 12 июля. Второй китайский банк — партнер российской кредитной организации продолжит обслуживать платежи Банк «Уралсиб» с 12 июля приостановит переводы китайских юаней через российскую «дочку» Bank of China.