175 000 км с Chevrolet Niva: что еще сломалось?

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5 Изготовитель – GM-АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 175 000 км Стоило нашей «Шевиниве» достигнуть отметки в 170 тысяч км, как она перестала набирать пробег.