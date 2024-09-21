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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коростелев об отсутствии трансляций лыж: «Это очень странно и неприятно, что никто не соизволил их провести»

В Тюмени с 14 по 16 сентября проходил летний чемпионат России, который нигде не показывали. — Это очень странно и неприятно, что после последнего года, когда были хорошие трансляции, никто не соизволил их провести.

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