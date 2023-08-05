Театр абсурда

8 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Преступники действуют по принципу грабь награбленное.Беззащитная Рублё...
  • Ирина Абрамова (Калганова)
    жалко, непременно убить надо былоБеззащитная Рублё...
  • Светлана Рейнбах
    "Все сотрудники службы охраны являются профессионалами высокого уровня» - это автор. Вот такие профессионалы нужны на...Беззащитная Рублё...

Беззащитная Рублёвка: Обитателей элитных особняков пытают и грабят

Беззащитная Рублёвка: Обитателей элитных особняков пытают и грабят

  22 июля 35-летний сибиряк Вячеслав Черненко, вооружённый карабином «Сайга», двумя автоматами Калашникова и гранатами, захватил особняк, расположенный в элитном посёлке «Шервуд» в Истринском районе Подмосковья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Рейнбах
&quot;Все сотрудники службы охраны являются профессионалами высокого уровня» - это автор. Вот такие профессионалы нужны на СВО! Но они же охраняют так называемую элиту и она обеспечила им бронь!!! ИХ же нажитое непосильным трудом достояние должны охранять прислуга, но профессионал. Вот так и живем!!!
Ответить
3 час.
Ирина Абрамова
жалко, непременно убить надо было
Ответить
3 час.
Лев Сивохин
Преступники действуют по принципу грабь награбленное.
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх