22 июля 35-летний сибиряк Вячеслав Черненко, вооружённый карабином «Сайга», двумя автоматами Калашникова и гранатами, захватил особняк, расположенный в элитном посёлке «Шервуд» в Истринском районе Подмосковья.
Беззащитная Рублёвка: Обитателей элитных особняков пытают и грабят
Комментарии
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Светлана Рейнбах
"Все сотрудники службы охраны являются профессионалами высокого уровня» - это автор. Вот такие профессионалы нужны на СВО! Но они же охраняют так называемую элиту и она обеспечила им бронь!!! ИХ же нажитое непосильным трудом достояние должны охранять прислуга, но профессионал. Вот так и живем!!!
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3 час.
Ирина Абрамова
жалко, непременно убить надо было
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3 час.
Лев Сивохин
Преступники действуют по принципу грабь награбленное.
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1 мин.
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