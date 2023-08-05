Беззащитная Рублёвка: Обитателей элитных особняков пытают и грабят

Светлана Рейнбах

"Все сотрудники службы охраны являются профессионалами высокого уровня» - это автор. Вот такие профессионалы нужны на СВО! Но они же охраняют так называемую элиту и она обеспечила им бронь!!! ИХ же нажитое непосильным трудом достояние должны охранять прислуга, но профессионал. Вот так и живем!!!