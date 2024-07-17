Зарыться в ПСК: банки всё чаще отказываются от рекламы кредитов

Банки существенно сократили рекламу займов, сообщили «Известиям» в ФАС. Причина в том, что с октября они обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) в объявлениях, поэтому их предложения кажутся менее привлекательными.
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