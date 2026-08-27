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Крымская газета

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Как Ливадия стала местом встреч российских императоров и сербских правителей

Как Ливадия стала местом встреч российских императоров и сербских правителей

Ливадия стала одной из точек, где пересекались геополитические интересы России и Сербии. Под покровительством империи В 1871 году в Ливадийском дворце император Александр II принимал князя Милана Обреновича.

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