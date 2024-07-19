За шесть месяцев года в автобусах Петербурга нашли почти 180 тысяч «зайцев»

Об этом рассказали в Комитете по транспорту За первое полугодие контролеры-ревизоры ГКУ «Организатор перевозок» проверили факт оплаты проезда у 9 287 743 пассажиров автобусов коммерческих перевозчиков, сообщает 19 июля пресс-служба Комитета по транспорту.