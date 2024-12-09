Орбан заявил о «начале будущего» после встречи с Трампом и Маском

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, его будущим советником по нацбезопасности Уолцем, а также с миллиардером Илоном Маском и его сыном в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.
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