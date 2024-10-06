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Суета «мерзотной либероты»: в «столицу ельцинизма» назначили «Колыму»

Суета «мерзотной либероты»: в «столицу ельцинизма» назначили «Колыму»

Политнавигатор Командир донбасского батальона «Спарта» с позывным «Колыма» Артем Жога был представлен сегодня управленческой элите Урала в качестве полпреда президента по федеральному округу.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Так Жога призван курировать весь Урал, с его областями,но конечно хотелось бы все-таки видеть его губером в Свердл. обл. Деятельность Куйвашева,можно назвать бездействием и ничего неделанием,просто сидит и огребает бабки, никаких громких дел с его участием не видно, не знаю, но говорят,что он выпускник зарубежного института,а кого там готовят для России теперь все знают.
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4 час.
Семен Демин
Жоге нужна помощь. Нужно из числа ветеранов СВО назначать руководителей силовых ведомств и их региональных структур, губернаторов и глав местных властных органов, руководителей крупных и важных предприятий, руководителей органов образования, медицины, СМИ.
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2 час.
Ольга
В Екатеринбурге  товарищу Жоге надо соблюдать осторожность - учитывая опыт  предыдущего губернатора Свердловской области  (Мишарина), попавшего в серьезное ДТП через 2 года после назначения его губернатором и после долгого лечения оставившего пост губернатора. Тогда обсуждались разные версии этого ДТП.
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2 час.

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