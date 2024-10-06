Суета «мерзотной либероты»: в «столицу ельцинизма» назначили «Колыму»

Nikolay Zakharov

Так Жога призван курировать весь Урал, с его областями,но конечно хотелось бы все-таки видеть его губером в Свердл. обл. Деятельность Куйвашева,можно назвать бездействием и ничего неделанием,просто сидит и огребает бабки, никаких громких дел с его участием не видно, не знаю, но говорят,что он выпускник зарубежного института,а кого там готовят для России теперь все знают.