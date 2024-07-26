На голубом газу

Вслед за подписанием стратегического меморандума о проработке организации поставок российского газа между «Газпромом» и Национальной газовой компанией Ирана министр нефтяной промышленности Исламской Республики Джавад Оуджи приоткрыл детали соглашения.
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