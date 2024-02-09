Хитрости автомобилиста: как быстро очистить машину от снега и льда Елена ГалицкаяВ Москву пришел циклон «Ольга», сопровождаемый сильнейшим снегопадом, высота сугробов которого, по словам синоптиков, превысит полметра.
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