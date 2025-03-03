После ДТП в центре Мытищ открыли огонь, на месте работает полиция

В подмосковных Мытищах на Олимпийском проспекте произошел инцидент со стрельбой. По информации источников РЕН ТВ, после дорожного столкновения между участниками аварии возник конфликт, который закончился применением оружия.
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