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Газета.ру

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Экономист Кузнецова: заемщикам нет смысла ждать снижения ставки ЦБ любой ценой

Экономист Кузнецова: заемщикам нет смысла ждать снижения ставки ЦБ любой ценой

Ждать снижения ключевой ставки любой ценой заемщикам бессмысленно. Например, если квартира или автомобиль за время ожидания подорожают на 5–10%, вся экономия на процентах по подешевевшим кредитам может исчезнуть, заявила «Газете.

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