Захарова: дети-квадроберы нуждаются в любви и внимании

Занимаясь квадробикой и наряжаясь животными, дети пытаются добиться внимания. Поэтому для того, чтобы отвлечь их, родителям следует проявлять к своим отпрыскам больше любви и заботы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
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