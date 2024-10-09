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Захарова: дети-квадроберы нуждаются в любви и внимании

Захарова: дети-квадроберы нуждаются в любви и внимании

Занимаясь квадробикой и наряжаясь животными, дети пытаются добиться внимания. Поэтому для того, чтобы отвлечь их, родителям следует проявлять к своим отпрыскам больше любви и заботы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

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