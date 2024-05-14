Чистый приток в фонды акций за месяц достиг максимума с конца 2021 года

Чистый приток в паевые инвестиционный фонды (ПИФ) акций составил 11,04 млрд рублей и превысил в 1,7 раз результат марта, достигнув максимума с конца 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные InvestFunds.
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