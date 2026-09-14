Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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До конца сентября продлено ограничение движения по Большой Советской

До конца сентября продлено ограничение движения по Большой Советской

Временные ограничения движения по правой полосе дороги связаны со строительными работами по укреплению склона.

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