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«Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Осасуна» вышли в полуфинал Кубка Испании. Жеребьевка – 30-го

Определились все участники полуфинала Кубка Испании в сезоне-2022/23. В четвертьфинале «Барселона» обыграла «Сосьедад» (1:0), «Осасуна» – «Севилью» (2:1), «Атлетик» победил «Валенсию» (3:1), а «Реал Мадрид» одолел «Атлетико» (3:1).

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