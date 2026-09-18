Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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16 настолько странных вещей, что люди сделали фото, чтобы убедиться: им это не привиделось

16 настолько странных вещей, что люди сделали фото, чтобы убедиться: им это не привиделось

Мы ежедневно пролистываем десятки, а то и сотни фотографий в интернете и большинство из них настолько привычные, что мы почти не задумываемся о том, что именно видим.

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