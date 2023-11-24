Врач перечислила приводящие к ускоренному старению продукты

Врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Екатерина Ситникова перечислила россиянам, продукты, которые рекомендуется употреблять в меру, так как в избыточных количествах они могут способствовать повреждению клеток и тем самым ускорять старение.
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