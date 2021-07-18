ЦСКА отклонил предложение английского клуба по Влашичу в размере 15 млн евро

Армейцы отказались отпускать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги. Новичок Английской премьер-лиги «Брентфорд» заинтересовал в покупке хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает журналист SportItalia Руди Галетти в «Твиттере».
Армейцы отказались отпускать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги. Новичок Английской премьер-лиги «Брентфорд» заинтересовал в покупке хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает журналист SportItalia Руди Галетти в «Твиттере».
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