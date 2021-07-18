ПЛЕЙМЕЙКЕР

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ирина ульянкина
    Охреневшая от вседозволенности тетка. Можно подумать,она такой раньше не была...просто Пети не было...но взрослому би...Как судья Безборо...
  • Георгий Стиопич
    Интересно, сколько стерлингов (в фунтах) получил судья за этот пенальти?«Маккели находилс...
  • Георгий Стиопич
    Украина проиграла, но проиграла команде выше них классом и не позорно - сражалась, как могла!Андрей Червиченко...

ЦСКА отклонил предложение английского клуба по Влашичу в размере 15 млн евро

ЦСКА отклонил предложение английского клуба по Влашичу в размере 15 млн евро

Армейцы отказались отпускать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.  Новичок Английской премьер-лиги «Брентфорд» заинтересовал в покупке хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает журналист SportItalia Руди Галетти в «Твиттере».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх