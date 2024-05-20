Донте Дивинченцо: «Несмотря на все потери, в середине третьей четверти разница была 11-12 очков»

В воскресенье команда уступила «Индиане» в седьмом матче полуфинала Востока – 109:130, 3-4. «Вовсе не пытаюсь как-то принизить успех «Пэйсерс», но несмотря на все потери, в середине третьей четверти разница была 11-12 очков.