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Донте Дивинченцо: «Несмотря на все потери, в середине третьей четверти разница была 11-12 очков»

В воскресенье команда уступила «Индиане» в седьмом матче полуфинала Востока – 109:130, 3-4. «Вовсе не пытаюсь как-то принизить успех «Пэйсерс», но несмотря на все потери, в середине третьей четверти разница была 11-12 очков.

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