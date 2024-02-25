Минобороны запретило южным регионам использовать агродроны в 2024 году

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Министерство обороны России запретило авиаторам использовать агродроны для обработки сельскохозяйственных угодий в 2024 году южным и центральным регионам страны, пишет РБК со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии