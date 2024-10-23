Medical Insider

74 подписчика

Свежие комментарии

  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Когнитивные преимущества двуязычия для пожилых людей

Известно, что владение двумя языками имеет положительные когнитивные эффекты для пожилых людей. Исследования показывают, что билингвизм может отсрочить развитие болезни Альцгеймера на срок до пяти лет по сравнению с одноязычными людьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх