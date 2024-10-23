Когнитивные преимущества двуязычия для пожилых людей

Известно, что владение двумя языками имеет положительные когнитивные эффекты для пожилых людей. Исследования показывают, что билингвизм может отсрочить развитие болезни Альцгеймера на срок до пяти лет по сравнению с одноязычными людьми.
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