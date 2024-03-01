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Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно

Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно

 2 дня назад 27K прочитали Всё-таки шокирует мышление 80-летних гегемонов, застрявшего навсегда где-то в середине «нулевых», на пике могущества США, и не понимающего, насколько за эти 20 лет деградировали США (под их собственным управлением).

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Госдолг США 33 триллиона долларов. Скоро могу обьявить, что доллары США ничего не стоят. Соответственно, деньги России, хранящиеся за рубежом полностью обесценятся.
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15 час.

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