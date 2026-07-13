Истра, Солнечногорск, Можайск - противник бьёт по Москве и Московской области Противник методично и целенаправленно, без снижения интенсивности, наносит удары по Москве .
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Истра, Солнечногорск, Можайск - противник бьёт по Москве и Московской области Противник методично и целенаправленно, без снижения интенсивности, наносит удары по Москве .
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