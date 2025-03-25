Движение "Ветераны России" призвало признать Юрия Шевчука иноагентом

Глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст с призывом проверить и при необходимости признать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука иноагентом.
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