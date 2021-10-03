Пятый канал

30 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Turanosaurus Rex
    Шутки этих дубинноголовые уродов ниже плинтуса...Харламов обиделся...
  • валентина пожиленко
    Древнегреческий философ Демокрит говорил: "Делающий постыдное должен прежде всего стыдиться самого себя". А этот шут ...«Досье Пандоры»: ...
  • Так будет
    США обвинили в тотальном ядерном провале: удар РФ уничтожит 90% американцев.... сука, доколе эти педерасты будут топт...США обвинили в то...

Зеленский заявил о готовности встречи с Путиным тет-а-тет

Зеленский заявил о готовности встречи с Путиным тет-а-тет

Владимир Зеленский назвал возможную встречу с Владимиром Путиным тет-а-тет результативной. Об этом он заявил в ходе брифинга, который прошел сегодня в Трускавце Львовской области по итогам его общения с членами парламентской фракции «Слуга народа».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх