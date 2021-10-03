Зеленский заявил о готовности встречи с Путиным тет-а-тет

Владимир Зеленский назвал возможную встречу с Владимиром Путиным тет-а-тет результативной. Об этом он заявил в ходе брифинга, который прошел сегодня в Трускавце Львовской области по итогам его общения с членами парламентской фракции «Слуга народа».