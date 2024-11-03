В Ленобласти стартовал семейный Моржефест

Ленинградские «моржи» также устроили соревнования по зимнему многоборью В Ленинградской области, в поселке Мяглово сегодня стартовал семейный спортивный праздник Моржефест «Сказка», рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
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