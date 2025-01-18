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Щитов о СКА: «Не думаю, что сливают тренера – звучит смешно. У команды с большим бюджетом при поражениях начинается критика. Как в песне «Ленинграда» – «Люди не любят чужих неудач»

Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд. «Не считаю, что СКА физически не готов. Наоборот, физически команда хорошо подготовлена – скорость и движение есть, и в атаке они здорово играют, много забивают.

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