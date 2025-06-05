Село Яблоновка в Сумской области перешло под контроль Армии России

Под контроль российской армии перешел еще один населенный пункт в Сумской области. Наши войска освободили село Яблоновка, расположенное северо-восточнее Юнаковки, где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои.
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