Международный аэропорт Астрахани перешел на новое расписание полетов

Весенне-летний график начал действовать с 30 марта и продлится до 25 октября. В это время воздушная гавань продолжит выполнять рейсы в Москву двумя авиакомпаниями - «Аэрофлот» и «Победа»: общее количество ежедневных вылетов из Астрахани составит до 6.