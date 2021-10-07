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В Якутии наблюдателям «Единой России» не заплатили за работу на выборах

В Якутии наблюдателям «Единой России» не заплатили за работу на выборах

Жительница Якутии, работавшая наблюдателем от партии «Единая Россия», написала письмо главе республики Айсену Николаеву с просьбой разобраться, почему ей не заплатили за работу наблюдателем на выборах в Госдуму РФ, которые состоялись 17−19 сентября.

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