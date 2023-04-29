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Астронавты из США и ОАЭ завершили выход в открытый космос с борта МКС

Астронавты из США и ОАЭ завершили выход в открытый космос с борта МКС

Американский астронавт Стивен Боуэн и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди завершили в пятницу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для работ с энергетической системой орбитального комплекса.

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