Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, склоняя к терактам

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов.
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