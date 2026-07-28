Бастрыкину доложат о ходе дела о нарушении ПДД юными питбайкерами в Подмосковье

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о систематических нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетними на питбайках в Красногорске Московской области.
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