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Бастрыкину доложат о ходе дела о нарушении ПДД юными питбайкерами в Подмосковье

Бастрыкину доложат о ходе дела о нарушении ПДД юными питбайкерами в Подмосковье

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о систематических нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетними на питбайках в Красногорске Московской области.

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