Принц Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл отправили письмо поддержки Кейт Миддлтон после новости о раке Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поддержали принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и ее семью после новости о заболевании раком, сообщает Sky News.
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