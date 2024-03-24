Принц Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл отправили письмо поддержки Кейт Миддлтон после новости о раке Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поддержали принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и ее семью после новости о заболевании раком, сообщает Sky News.