В Пинежском районе готовят к запуску новую котельную

На новой котельной в селе Карпогоры Пинежского района начался монтаж электрооборудования. Пусконаладочные работы на объекте планировали провести ещё в декабре, но из-за ледостава сроки пришлось пододвинуть.
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