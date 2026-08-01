🤔 Дети променяли летний отдых на репетиторов Лето перестало быть временем беззаботных каникул для волгоградских школьников.
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🤔 Дети променяли летний отдых на репетиторов Лето перестало быть временем беззаботных каникул для волгоградских школьников.
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