БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

Качественный скачок в точности наших «Гераней» и «Бандеролей» сводит на нет работу укро-ПВО Радомир Маркуш На фото: спасатели тушат горящие автоцистерны, используемые для снабжения сетей автозаправочных станций, Украина.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Говорят, не так просто их уничтожать.
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1 м.
igor kim
Почему?
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1 м.
Гулька
В СССР очень хорошо мосты строили!
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1 м.