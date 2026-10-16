Военные действия на Украине показали эффективность относительно дешевых дронов, которые уничтожают корабли и танки, стоящие миллионы долларов.
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