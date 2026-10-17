Стив Ренджерс (Steve Rengers) — американский фотограф, который на камеру Nikon D800 на длинной выдержке снимает звездное небо, выходит дико красиво! Бигпикча покажет вам некоторые из его фотографий.
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