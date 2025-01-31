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Закон, порядок, государство

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Член Общественного совета ГУ МВД России по Ростовской области провел лекцию на тему противодействия коррупции

В рамках семинара на тему «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных правонарушений» в автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» состоялась лекция декана юридического факультета Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидата юридических наук, члена Общественного совета ГУ МВД России по Ростовской области Елены Пащенко.

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