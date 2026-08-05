Вещи со сгоревших складов WB находят в магазинах? "Рабы" маркетплейса не могут забрать товар, но стабильно получают от Ким штрафы

Николай

Борис Леонтьев Любой маркетплейс — это на 50% набор обычных торгашей а на 50% обычных жуликов. Определить это можно по цене. Если цена более менее адекватная, то скорее всего это обычный торговец. Если цена слишком низкая, то скорее всего товар вы под любым предлогом не получите или в процессе оформления заказа он вдруг подорожает. Если цена слишком дорогая, то скорее всего вы имеете дело с перекупщиком, это значит, что оформив заказ вы будете долго ждать пока продавец на этом или другом маркетплейсе-же купит этот товар по дешёвке и отправит его к вам. При этом при отслеживании товара вы будете видеть как продавец очень долго тупо не собирает ваш товар или как товар на неделю — другую вдруг «зависнет» где-то по пути к вам. Маркетплейсы никакой ответственности за таких жуликов не несут и их не наказывают. Для их владельцев это просто бизнес.

То, что это торгаши, это понятно. А кто то что то делает бесплатно? Я купил, на озоне, удлинитель с выключателем, тройной розеткой, длинна 10 метров и мощностью 3.5 киловатта, за 600 рублей. Есть и больше цена, но меня устроил и этот, по этой цене. А 20 метрах магазин, в котором ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ удлинитель, но стоит он 1300 руб. Так где мне выгоднее купить? Вот только что, забрал фильтры для настольного водяного фильтра "Барьер". В коробке 4шт. Коробочка эта стоит 800 руб. А в магазинах ОДИН картридж стоит 380 рубликов. И де лучше купить?