Аминокислоты для поддержки щитовидной железы и ускорения метаболизма: как их получить?

Важные для хорошего состояния щитовидной железы аминокислоты содержатся в разных продуктах. От работы щитовидной железы зависят многие жизненно важные функции организма — частота сердечных сокращений, контроль температуры тела, рост, скорость сжигания калорий, состояние кожи, фертильность, пищеварение.
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