Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов приняли в первом чтении депутаты Госсовета РТ сегодня на 25-м заседании парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва заявила о н...
- Reuters: Дания пр...
- СМИ: у россиян ло...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым