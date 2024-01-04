Британский офицер: НАТО может ввести войска на Украину, если «что-то пойдет не так»

НАТО может ввести войска на территорию Украины, если украинские войска столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.
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