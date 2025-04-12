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«Тюмень» — «Шинник». Прямая трансляция: смотреть онлайн матч Первой лиги

Сегодня, 12 апреля, в Тюмени состоится матч 28-го тура Мелбет — Первой лиги, в котором «Тюмень» на своем поле сыграет с «Шинником».

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